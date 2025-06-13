FORO ITALICO ROMA – TAEKWONDO OLYMPIC DREAM CUP 2025: LA ASD CHISARI TKD DOJANG BRILLA NEL PIÙ ATTESO EVENTO DELL'ANNO

Roma, Foro Italico – La capitale ha ospitato uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: la Taekwondo Olympic Dream Cup 2025, competizione nazionale che ha visto affrontarsi i migliori giova...

Roma, Foro Italico – La capitale ha ospitato uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: la Taekwondo Olympic Dream Cup 2025, competizione nazionale che ha visto affrontarsi i migliori giovani atleti, selezionati per regione e provenienti da tutta Italia. Tra le protagoniste assolute, la ASD Chisari TKD Dojang del Maestro Francesco Chisari, che ha partecipato con ben quattro atleti precedentemente qualificati con la Squadra Sicilia.

A distinguersi con un risultato straordinario è Paola Galati, che conquista la medaglia d’oro nella categoria cadetti femminile -33 kg, laureandosi Campionessa d’Italia 2025. Il suo percorso è stato un vero capolavoro tecnico e strategico: ha superato nei quarti la rappresentante della Campania, in semifinale ha battuto una corregionale e, in una finale mozzafiato, ha avuto la meglio sulla Liguria, portando a casa l’unica medaglia d’oro per la delegazione siciliana.

A salire sul podio anche Giovanni Maugeri, bronzo nella categoria cadetti -37 kg. Dopo aver vinto contro l’Abruzzo ai sedicesimi, il Veneto agli ottavi e la Liguria ai quarti, il giovane atleta ha dovuto arrendersi in semifinale alle Marche, a causa di un infortunio che ha condizionato la sua prestazione. Una medaglia che vale doppio, per il coraggio e la determinazione dimostrati.

Matteo Imbrogiano, in gara nella categoria cadetti -41 kg, ha vinto gli ottavi contro l’Emilia-Romagna, ma si è fermato ai quarti contro la Puglia, che poi ha vinto la categoria. Una prestazione solida e promettente, che conferma il suo potenziale in vista delle prossime gare.

Infine, Gabriele Galizia, categoria juniores -68 kg, ha iniziato il torneo con due brillanti vittorie: ai sedicesimi contro la Lombardia, agli ottavi contro il Veneto, ma ha dovuto cedere ai quarti contro un forte avversario della Liguria, sfiorando l’accesso alla zona medaglie.

Il bilancio per la ASD Chisari TKD Dojang è più che positivo: un oro, un bronzo e ottime prestazioni da parte di tutti gli atleti, che confermano l’alto livello tecnico e la preparazione della scuola guidata dal Maestro Chisari. Un risultato che rende onore alla Sicilia e proietta questi giovani talenti verso un futuro sportivo ricco di successi.