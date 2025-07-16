LA SCUOLA FUTURA STUDIO BRILLA AI CAMPIONATI FIDESM: GIADA PALUMBO È VICECAMPIONESSA ITALIANA DI LATIN STYLE

La scuola di danza Futura Studio continua a brillare sulla scena nazionale, grazie ai risultati eccezionali ottenuti dai suoi allievi nelle competizioni di danza.Un particolare applauso va a Giada Pal...

La scuola di danza Futura Studio continua a brillare sulla scena nazionale, grazie ai risultati eccezionali ottenuti dai suoi allievi nelle competizioni di danza.

Un particolare applauso va a Giada Palumbo, che si è qualificata come vicecampionessa italiana nella categoria 19/34 classe A del Latin Style, dimostrando un livello di preparazione e dedizione impressionante.

Angelo Piana e Martina Caponetto hanno fatto parlare di sé, conquistando un posto tra i Top 10 in Italia nella categoria 19/34 B1 delle danze latino americane. La loro performance ha confermato la loro posizione tra le migliori coppie italiane.

Giuseppe Uccellatore e Alice Tumminello hanno dimostrato la loro bravura classificandosi nei Top 14 in Italia nella categoria 19/34 classe A2 delle danze latino americane. La loro tecnica e passione per la danza sono state evidenti in pista.

Questi risultati sono il frutto del duro lavoro e della dedizione degli allievi, ma anche della guida esperta e della passione dell’insegnante di Futura Studio, Francesca Sciurello. La scuola continua a essere un punto di riferimento per chi vuole imparare e crescere nella danza.

Complimenti a tutti gli allievi e agli insegnanti per questi risultati eccezionali!

Futura Studio continua a scrivere la sua storia di successo nella danza italiana.

Vi aspettiamo a settembre, in via G. Carducci 14, Paternò. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo!