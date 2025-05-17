ROYAL DANCE, IL BATTITO DEL CUORE DI PATERNÒ SULLA SCENA INTERNAZIONALE

Un momento di grande orgoglio e soddisfazione per la scuola di danza Royal Dance di Paternò, che si conferma fucina di talento e passione sotto la guida della maestra Agata Benvenga. I recenti success...

Un momento di grande orgoglio e soddisfazione per la scuola di danza Royal Dance di Paternò, che si conferma fucina di talento e passione sotto la guida della maestra Agata Benvenga. I recenti successi conseguiti a livello regionale, nazionale e internazionale sono la testimonianza concreta dell’eccellente lavoro svolto quotidianamente da allievi e insegnanti.

Tra i risultati di maggior rilievo spiccano le affermazioni della giovane Nancy Marletta, vincitrice a Roma e assegnataria di una prestigiosa borsa di studio a Belgrado. Ma non solo: Nancy, insieme a Sefora Sava, ha conquistato il secondo posto con l’esibizione “Swan Lake”, mentre Sefora, da sola, ha raggiunto il terzo posto con la coreografia “Royalty”.

Anche Elison D’Amico ha dato grande prova di sé, portando a casa due terzi posti a Roma, risultati che confermano il suo grande potenziale artistico. Degni di nota i quarti posti ottenuti da Carlotta Peci e Nancy Chisari, che hanno dimostrato come impegno, dedizione e talento, anche in giovane età, possano condurre a traguardi importanti.

A sottolineare l’emozione del momento, le parole della maestra Agata Benvenga:

"Sono orgogliosa dei progressi di tutte le mie ballerine soliste – Nancy Marletta, Sefora Sava, Elison D’Amico, Nancy Chisari, Carlotta Peci, Nicole Amantea, Virginia Fiasco, Marika Marzola – e dei gruppi ‘Human’ e ‘I Cignetti’, che rappresentano la vera ciliegina sulla torta di questo percorso."

I traguardi raggiunti sono il frutto di un lavoro costante, di una passione coltivata con disciplina e amore per la danza. Complimenti vivissimi alla Royal Dance per aver portato così in alto il nome della danza e della città di Paternò!