Ottime Prestazioni per Le Racchette Paternò al 3° Gran Prix di Badminton a Caltanissetta

Dal 1° al 2 marzo, il team Le Racchette Paternò ha brillato al 3° Gran Prix di Badminton di Caltanissetta, con una serie di straordinari risultati. Gli atleti paternesi hanno conquistato numerosi podi, dimostrando un eccellente spirito di squadra e grande determinazione.

Una delle protagoniste indiscusse della manifestazione è stata Scelfo Alice, che ha ottenuto tre primi posti nelle competizioni di singolo femminile (SF), doppio femminile (DF), e doppio misto (DX). In particolare, Alice ha primeggiato nel SF negli under 17 , nel DF insieme ad Alercia M (le Saette), e nel DX con Sant'Angelo G (B.C. Paternò). Un successo straordinario che ha sottolineato la sua preparazione e il suo impegno.

Anche Saladdino A. ha ottenuto ottimi risultati, salendo sul podio con un primo posto nel singolo maschile U13 e un altro primo posto nel doppio misto U13 in coppia con E. Calabro (B.C. Paternò). Inoltre, ha conquistato un secondo posto nel doppio maschile U13 insieme a Casella A (B.C. Paternò). Anche Conti A. e Fiorito L. hanno ottenuto un terzo posto nel doppio maschile U13, segnando un altro importante traguardo per la squadra.

Ottima anche la prestazione di Virgillito B., che ha vinto il primo posto nel singolo femminile U15 e nel doppio femminile U15 in coppia con Saccone C. (B.C. Paternò), confermando ancora una volta l’alto livello raggiunto dai giovani atleti del club.

Nel doppio senior, grande risultato per Pappalardo G. e Scelfo S., che si sono piazzati al secondo posto. Pappalardo Giulia ha anche ottenuto un terzo posto nel singolo femminile senior, dimostrando la sua versatilità nelle varie categorie.

Ancora un bel risultato nel doppio maschile senior, con Miraglia P. e Travagliante, che hanno conquistato il secondo posto. Infine, Scelfo Rosario e Fiorito M. si sono piazzati al terzo posto nel doppio maschile senior.

Anche il doppio misto junior ha visto un ottimo piazzamento con Amato M. e Ferlito M. (B.C. Paternò), che hanno ottenuto un secondo posto, mentre Ferlito ha anche conquistato un terzo posto nel doppio misto con Leonardi P.

Infine, Paola Leonardi ha ottenuto un terzo posto nel doppio femminile U17 in coppia con Mangano Sofia, concludendo una manifestazione ricca di successi per i rappresentanti del B.C. Paternò.

Un sentito complimento dal Coach Vincenzo Pappalardo, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ha augurato ai suoi atleti di continuare su questa strada. Il prossimo appuntamento per la squadra sarà l'8 e il 9 marzo per la serie B a Milano