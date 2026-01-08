Sicurezza privata e protezione VIP: dalla Gran Bretagna all’Italia, nuova sede centrale ad Acireale
Dall’esperienza maturata nel Regno Unito alla prossima apertura di numerose sedi operative in Italia: è questo il percorso di crescita di un network specializzato nei servizi di sicurezza privata, protezione VIP ed estate management, pronto a rafforzare in modo strutturato la propria presenza sul territorio nazionale.
Le nuove sedi sono previste a Milano, Genova, Firenze, Civitavecchia (Roma), Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, mentre la sede centrale italiana sarà ad Acireale, in Viale Alcide De Gasperi snc, confermando un forte legame con la Sicilia e il suo ruolo strategico nel progetto di sviluppo.
Servizi di sicurezza su misura per tenute private e persone di alto profilo
I servizi offerti si rivolgono a gestori di grandi proprietà (Estate Managers), imprenditori, personaggi pubblici e VIP, attraverso soluzioni personalizzate che includono:
- Bodyguard professionisti (Close Protection Officers – CPO)
- Protezione discreta e su misura
- Valutazione e gestione dei rischi
- Piani di sicurezza personalizzati
- Integrazione con la gestione quotidiana dell’immobile e dell’intera tenuta
Gli operatori impiegati provengono da forze armate e forze di polizia, sono certificati SIA (Security Industry Authority) e vantano una solida esperienza nel settore della sicurezza nazionale e internazionale.
Collaborazioni con agenzie specializzate
Tra le realtà attive nel settore figurano SFM UK, VIS Protection e Spartan Elite Security, aziende che operano secondo standard internazionali elevati, combinando professionalità, riservatezza e competenze operative, con l’obiettivo di tutelare persone e proprietà da ogni tipo di minaccia.
Direzione tecnica e supervisione
Il coordinamento tecnico e sperimentale dei servizi è affidato al Supervisore e Direttore Tecnico Sperimentale (DTS)
Sig. Salvo Ciccia
📞 377 1908342 – 02 33562136
Una figura di riferimento che garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza, la qualità operativa dei servizi e l’aggiornamento continuo delle strategie di protezione.
Un settore in forte espansione
Il crescente interesse verso servizi di sicurezza privata altamente qualificata conferma come oggi la protezione di persone e beni, soprattutto in contesti di alto profilo, richieda approcci integrati, discreti e altamente professionali, in linea con i migliori standard internazionali.