Sicurezza privata e protezione VIP: dalla Gran Bretagna all’Italia, nuova sede centrale ad Acireale

Dall’esperienza maturata nel Regno Unito alla prossima apertura di numerose sedi operative in Italia: è questo il percorso di crescita di un network specializzato nei servizi di sicurezza privata, protezione VIP ed estate management, pronto a rafforzare in modo strutturato la propria presenza sul territorio nazionale.

Le nuove sedi sono previste a Milano, Genova, Firenze, Civitavecchia (Roma), Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, mentre la sede centrale italiana sarà ad Acireale, in Viale Alcide De Gasperi snc, confermando un forte legame con la Sicilia e il suo ruolo strategico nel progetto di sviluppo.

Servizi di sicurezza su misura per tenute private e persone di alto profilo

I servizi offerti si rivolgono a gestori di grandi proprietà (Estate Managers), imprenditori, personaggi pubblici e VIP, attraverso soluzioni personalizzate che includono:

Bodyguard professionisti (Close Protection Officers – CPO)

Close Protection Officers – CPO

Valutazione e gestione dei rischi

Piani di sicurezza personalizzati

Integrazione con la gestione quotidiana dell’immobile e dell’intera tenuta

Gli operatori impiegati provengono da forze armate e forze di polizia, sono certificati SIA (Security Industry Authority) e vantano una solida esperienza nel settore della sicurezza nazionale e internazionale.

Collaborazioni con agenzie specializzate

Tra le realtà attive nel settore figurano SFM UK, VIS Protection e Spartan Elite Security, aziende che operano secondo standard internazionali elevati, combinando professionalità, riservatezza e competenze operative, con l’obiettivo di tutelare persone e proprietà da ogni tipo di minaccia.

Direzione tecnica e supervisione

Il coordinamento tecnico e sperimentale dei servizi è affidato al Supervisore e Direttore Tecnico Sperimentale (DTS)

Sig. Salvo Ciccia

📞 377 1908342 – 02 33562136

Una figura di riferimento che garantisce il rispetto dei protocolli di sicurezza, la qualità operativa dei servizi e l’aggiornamento continuo delle strategie di protezione.

Un settore in forte espansione

Il crescente interesse verso servizi di sicurezza privata altamente qualificata conferma come oggi la protezione di persone e beni, soprattutto in contesti di alto profilo, richieda approcci integrati, discreti e altamente professionali, in linea con i migliori standard internazionali.