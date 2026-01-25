Innocenzio Peci torna con “Politicante”: cronaca e musica si incontrano

Paternò – Come l’inizio di una nuova stagione di una serie che sa appassionare, il paternese Innocenzio Peci torna con il suo terzo brano, “Politicante”, confermando uno stile personale e riconoscibil...

Paternò – Come l’inizio di una nuova stagione di una serie che sa appassionare, il paternese Innocenzio Peci torna con il suo terzo brano, “Politicante”, confermando uno stile personale e riconoscibile.

Nelle sue canzoni Peci trasforma frammenti di vita quotidiana in racconto artistico, mescolando realtà e suggestioni simboliche. L’ironia si alterna alla riflessione, lasciando spazio all’ascoltatore, che non riceve verità assolute ma è libero di interpretare il messaggio secondo la propria esperienza.

Con “Politicante” questa visione raggiunge uno dei suoi punti più alti: il brano mette in scena fragilità e ipocrisie della politica, senza slogan, affidandosi alla forza evocativa delle parole e della musica.

Il brano è disponibile su YouTube. È possibile seguire Innocenzio Peci e le sue prossime produzioni iscrivendosi gratuitamente al suo canale.

https://www.youtube.com/watch?v=099WU_cLVs0