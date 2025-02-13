PALERMO, OPES DANZA PROTAGONISTA CON L’INIZIATIVA COORDINATA DA ANTONIO GRASSINI

L’importanza della danza inclusiva: il successo del Premio Resilienza Palermo Edition e gli appuntamenti futuri in SiciliaPalermo, 26 gennaio – Si è svolta con grande successo la prima edizione del Pr...

L’importanza della danza inclusiva: il successo del Premio Resilienza Palermo Edition e gli appuntamenti futuri in Sicilia

Palermo, 26 gennaio – Si è svolta con grande successo la prima edizione del Premio Resilienza Palermo Edition , un evento di danza inclusivo che ha coinvolto migliaia di ballerini, mettendo in luce il potere della danza come strumento di resilienza e rinascita, soprattutto dopo la pandemia.

Organizzato dal settore nazionale danza di OPES, sotto la guida di Enrico Di Prisco responsabile nazionale, con la sinergia del presidente regionale Andrea Patti , e di Antonio Grassini (coordinatore della danza in Sicilia) , il Premio Resilienza ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, creando un'occasione unica di condivisione e inclusività, nel segno della passione e della dedizione per la danza.

Questo evento si inserisce in un percorso di riscatto e di valorizzazione dell’arte della danza, che ha un'importante valenza sociale, culturale ed educativa. La danza, infatti, si conferma come linguaggio universale in grado di unire e stimolare il benessere psicofisico, promuovendo l’inclusione anche tra i più giovani.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, raccogliendo consensi e apprezzamenti da parte del pubblico e degli atleti. Questo evento ha rappresentato non solo un omaggio alla resilienza della città di Palermo, ma anche un'importante occasione di visibilità per la danza inclusiva, che pone al centro ogni individuo, senza distinzione.

L'OPES, da sempre impegnata nel promuovere eventi che valorizzino il talento e l'inclusività, annuncia i prossimi appuntamenti siciliani: il 15 marzo 2025, a Misterbianco, avrà luogo il Festival della Danza Sicilia Edition, che proseguirà nel solco tracciato dal Premio Resilienza, ampliando ulteriormente la rete di opportunità per i ballerini siciliani.