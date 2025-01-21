DOVE IL VINO INCONTRA LA POESIA: L'EVENTO INDELIBILE DI FIASKO A PATERNÒ

Il 18 gennaio 2025, l'enoteca Fiasko di Paternò ha ospitato un evento unico che ha unito passione per il vino e amore per la poesia siciliana. La serata, organizzata in collaborazione con la Fondazion...

Il 18 gennaio 2025, l'enoteca Fiasko di Paternò ha ospitato un evento unico che ha unito passione per il vino e amore per la poesia siciliana. La serata, organizzata in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha avuto l'opportunità di gustare pregiati vini locali mentre recitava versi tradizionali dell'isola.

Ad animare l'evento è stato il Dottor Puccio Giuffrida, noto produttore e proprietario della cantina, nonché attore teatrale, che con il suo carisma ha saputo coinvolgere i partecipanti in un'esperienza culturale e sensoriale senza pari.

La serata è stata definita da un partecipante come una "vecchia polis", un luogo dove la cultura, il buon vino e le amicizie si incontrano, creando un'atmosfera di condivisione e crescita collettiva. Fiasko Paternò ha ringraziato calorosamente tutti gli ospiti che hanno contribuito a rendere l'evento speciale, unendo il meglio delle tradizioni siciliane in un'unica, indimenticabile esperienza.

Questa è solo l'ultima di una serie di serate di grande successo che Fiasko sta organizzando, dimostrando come Paternò possa essere un punto di riferimento per eventi che celebrano la cultura e il buon vivere.