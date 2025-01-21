95047

DOVE IL VINO INCONTRA LA POESIA: L'EVENTO INDELIBILE DI FIASKO A PATERNÒ

Il 18 gennaio 2025, l'enoteca Fiasko di Paternò ha ospitato un evento unico che ha unito passione per il vino e amore per la poesia siciliana. La serata, organizzata in collaborazione con la Fondazion...

A cura di Redazione Redazione
21 gennaio 2025 16:46
DOVE IL VINO INCONTRA LA POESIA: L'EVENTO INDELIBILE DI FIASKO A PATERNÒ -
Sponsor
Condividi

Il 18 gennaio 2025, l'enoteca Fiasko di Paternò ha ospitato un evento unico che ha unito passione per il vino e amore per la poesia siciliana. La serata, organizzata in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha avuto l'opportunità di gustare pregiati vini locali mentre recitava versi tradizionali dell'isola.

Ad animare l'evento è stato il Dottor Puccio Giuffrida, noto produttore e proprietario della cantina, nonché attore teatrale, che con il suo carisma ha saputo coinvolgere i partecipanti in un'esperienza culturale e sensoriale senza pari.

La serata è stata definita da un partecipante come una "vecchia polis", un luogo dove la cultura, il buon vino e le amicizie si incontrano, creando un'atmosfera di condivisione e crescita collettiva. Fiasko Paternò ha ringraziato calorosamente tutti gli ospiti che hanno contribuito a rendere l'evento speciale, unendo il meglio delle tradizioni siciliane in un'unica, indimenticabile esperienza.

Questa è solo l'ultima di una serie di serate di grande successo che Fiasko sta organizzando, dimostrando come Paternò possa essere un punto di riferimento per eventi che celebrano la cultura e il buon vivere.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047