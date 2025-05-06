FUTURA STUDIO DANZA BRILLA AL CAMPIONATO REGIONALE DI DANZA SPORTIVA: IL CLUB PIÙ NUMEROSO DI TUTTA LA SICILIA

Una pioggia di emozioni, passi perfetti e un grande cuore di squadra: così l’ASD Futura Studio, guidata dall’instancabile e talentuosa Francesca Sciurello, ha lasciato un’impronta indelebile al Campio...

Una pioggia di emozioni, passi perfetti e un grande cuore di squadra: così l’ASD Futura Studio, guidata dall’instancabile e talentuosa Francesca Sciurello, ha lasciato un’impronta indelebile al Campionato Regionale di Danza Sportiva, conquistando il prestigioso titolo di club più numeroso di tutta la Sicilia.

Un traguardo che va ben oltre i numeri: è il frutto di passione, sacrificio e dedizione. Nel palazzetto gremito di pubblico e carico di adrenalina, Futura Studio ha messo in scena una rappresentanza da record composta da assoli, coppie e, per la prima volta, ben cinque gruppi nel Latin Style Sincronizzato.

Il debutto dei gruppi, fortemente voluto dalla maestra Sciurello, ha dimostrato quanto creda nella forza del lavoro collettivo e nel valore espressivo dell’insieme. Il risultato è stato un impatto scenico di altissimo livello che ha catturato il cuore degli spettatori.

Il gruppo Latin Style ha letteralmente infiammato il parterre: sincronismi impeccabili, energia contagiosa e uno stile vibrante hanno acceso l’entusiasmo del pubblico, che ha risposto con lunghi applausi a scena aperta. Una performance che conferma come Futura Studio sia molto più di una scuola di danza: è una famiglia danzante, unita da valori condivisi e dalla voglia di crescere insieme.

Il successo della scuola, infatti, non si misura solo in termini di iscritti, ma nella capacità di trasmettere identità, disciplina e spirito di squadra. In un mondo in cui spesso prevale la competizione individuale, vedere decine di atleti muoversi in armonia sotto un’unica bandiera è un messaggio potente — dentro e fuori dalla pista.

Francesca Sciurello, visibilmente emozionata al termine della giornata, ha sottolineato che si è trattato di una vittoria collettiva, dai più piccoli ai veterani. Ogni passo, ogni sacrificio, ogni ora di allenamento ha contribuito alla realizzazione di questo sogno, dimostrando che insieme si può andare lontano.

L’ASD Futura Studio non è solo una scuola di danza: è un luogo dove si coltivano sogni, si formano atleti e si creano legami autentici. Ieri ha alzato con orgoglio la bandiera della città, rappresentando una realtà che continua a credere, ogni giorno, nel futuro.

E se il presente è già così luminoso, il domani promette meraviglie.

PER INFO FURA STUDIO DANZA

PATERNO' - VIA G.CARDUCCI 14 - 3472553921