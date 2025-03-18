FUTURA STUDIO DI PATERNO': TRIONFO AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATANIA NELLA DANZA LATINO-AMERICANA
Il talento, la passione e la dedizione portano sempre a risultati straordinari, e la scuola di danza Futura Studio ne è la prova concreta. Situata a Paternò e guidata dalla maestra Francesca Sciurello, Futura Studio si distingue come l'unica scuola della città specializzata esclusivamente in danze latino-americane.
Successi al Campionato Regionale di Catania
La qualità della preparazione offerta dalla scuola ha trovato conferma nel recente campionato regionale di danza, svoltosi a Catania, dove gli allievi della Futura Studio hanno ottenuto risultati straordinari:
- Giada Palumbo ha conquistato il primo posto, diventando campionessa regionale 2025 nella categoria 19/34 classe A.
- Giorgia Di Perna si è distinta nella 10/12 classe D, raggiungendo un eccellente terzo posto su ben 106 assoli in gara.
- Adele Scorciapino ha dimostrato grande talento e determinazione, raggiungendo la finale nella 13/16 classe D.
- Carla Cifalinò ha ottenuto una splendida quarta posizione nella Under 21 B.
- Mariateresa Costanzo ha raggiunto il podio con un ottimo terzo posto nella Under 21 C.
- Aurora Rubino si è classificata settima su 106 atleti, ad un passo dalla finale.
- Selena Messina e Claudia Sinatra hanno raggiunto la semifinale, dimostrando grande preparazione.
Questi risultati non sono semplici numeri, ma rappresentano la testimonianza concreta della dedizione, dell'impegno e della professionalità che caratterizzano Futura Studio.
Futura Studio non è solo una scuola di danza, ma un vero e proprio centro di creazione e innovazione nel mondo delle danze latino-americane. Con corsi strutturati per tutte le età e livelli, la scuola offre un ambiente professionale e stimolante, in cui ogni allievo può esprimere al meglio il proprio talento. Dai principianti ai ballerini agonisti, tutti ricevono un'attenzione personalizzata e un percorso di crescita studiato su misura.
Entra a far parte di una realtà vincente
Se la tua passione è la danza e vuoi far parte di un'accademia di eccellenza, Futura Studio Danza a Paternò è la scelta giusta per te. Le iscrizioni sono aperte: non perdere l'occasione di trasformare il tuo talento in puro successo!
Per maggiori informazioni e iscrizioni: ☎ Cell: +39 347 255 3921
Indirizzo: Via Giosuè Carducci 14, Paternò