SCONTRO AUTO MOTO SULLA STATALE DI ACI CASTELLO MUORE 29ENNE

Nella serata di ieri, lungo la statale che collega Acitrezza con Aci Castello, si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità locale sgomenta. Gaetano Fiamingo, un giovane di 29 anni originario di Acireale, ha perso la vita in un scontro fatale avvenuto in via Livorno, nel territorio di Aci Castello.

L'incidente ha coinvolto una moto ed un autovettura , che si sono scontrate violentemente, con conseguenze irreparabili per il 29enne

Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente devono ancora essere determinate, e attualmente le indagini sono condotte dai carabinieri della Stazione di Aci Castello e della Compagnia di Acireale. La comunità locale è sotto shock per la perdita improvvisa di Gaetano Fiamingo, un giovane molto conosciuto e stimato, soprattutto nel mondo dello sport.

Gaetano Fiamingo era una figura ben nota nel panorama sportivo locale.

Ex portiere nella squadra di Calcio a 5, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. La società "L'Acireale C5" ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso un messaggio su Facebook, ricordando Gaetano come un ragazzo eccezionale che ha fatto parte della squadra durante l'anno della Serie D. Il post recita: "L’Acireale C5 porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia Fiamingo per la perdita di Gaetano. Un ragazzo eccezionale che ricordiamo con tanto affetto e che ha fatto parte della nostra squadra nell’anno della Serie D. Sarai sempre nei nostri cuori, Gaetano".