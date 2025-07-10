LATIN DANCE ACADEMY DI PATERNÒ: UN ALTRO ANNO DI SUCCESSI AI CAMPIONATI ITALIANI DI DANZA SPORTIVA

PATERNÒ – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Latin Dance Academy di Paternò può tracciare un bilancio estremamente positivo al termine di una stagione agonistica ricca di traguardi, sia a livello...

PATERNÒ – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Latin Dance Academy di Paternò può tracciare un bilancio estremamente positivo al termine di una stagione agonistica ricca di traguardi, sia a livello regionale che nazionale. La scuola, guidata dai maestri Alessia e Samuel De Franco, ha preso parte anche quest’anno ai Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDESM, confermandosi tra le realtà più vive e preparate del panorama danzante.

Tra i protagonisti di spicco del 2025 spiccano i giovanissimi Nicolò e Vittoria Sarpietro, che lo scorso 7 luglio hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria 8-9 C delle Danze Latino Americane. Un risultato dal valore speciale, poiché dieci anni fa furono proprio i maestri De Franco a salire sul secondo gradino del podio nella stessa disciplina, nella categoria 19-34 A2.

Il giorno prima, il 6 luglio, il trio composto da Nicolò, Valeria e Vittoria Sarpietro si è classificato quarto a livello nazionale nella disciplina Classico delle Danze Accademiche, mostrando eleganza, precisione e padronanza tecnica sul palco.

Le sorelle Vittoria e Valeria Sarpietro si sono distinte anche fuori dai campionati FIDESM: il 22 giugno, a Milano, durante il Campionato Italiano CIDS di Danze Coreografiche, hanno conquistato la medaglia di bronzo nella categoria duo latin style tecnica, confermando un percorso di grande valore.

La coppia Nicolò e Vittoria ha partecipato nel corso dell’anno a numerose competizioni provinciali e regionali, ottenendo sempre piazzamenti sul podio. I loro risultati includono:

Titolo di vice campioni regionali nella categoria 8-9 C Latino Americane,

nella categoria 8-9 C Latino Americane, Medaglia d’oro alla Sicilia Open International Gold Cup ,

, Argento alla Coppa Italia Sicilia e Calabria ,

, Primo posto alla CIDS Cup Sicilia,

oltre ai successi ottenuti al Trofeo Naxos e al Trofeo Trinacria.

Tra le gare più rilevanti del 2025, la Latin Dance Academy ha partecipato con grande entusiasmo anche al Trofeo Brazzaville, evento di beneficenza che unisce sport e solidarietà, sottolineando l’impegno sociale dell’associazione, oltre ai risultati sportivi.

Ai Campionati Regionali FIDESM Sicilia 2025, molti atleti della squadra si sono distinti:

Anaelle Spampinato , campionessa regionale nelle Danze Accademiche - Moderno e Contemporaneo,

, campionessa regionale nelle Danze Accademiche - Moderno e Contemporaneo, Il Gruppo Latin Kids , campione regionale Under 11 C - Latin Style Coreografico,

, campione regionale Under 11 C - Latin Style Coreografico, Il Gruppo Latin Girls, vice campione regionale Open C - Latin Style Sincronizzato,

oltre ai notevoli risultati raggiunti da Gabriele Maugeri, Valeria Sarpietro, Samuele Foti, Giorgia Schepis, Rossana Zappalà.

Successi importanti sono arrivati anche a livello nazionale, come alla Coppa Italia di Bassano del Grappa, dove Emanuele Castelli e Marika Vergolini hanno ottenuto un ottimo quarto posto nella categoria 19-34 A2, e nel circuito nazionale CIDS Cup Sicilia, oltre ai piazzamenti di rilievo nei trofei Naxos e Trinacria, con nuove affermazioni nelle danze latino americane anche per Ludovica Consoli, Chloe Russo, Gloria Atanasio, Brayn e Ginevra, Joshua e Elisea.

A chiudere una stagione ricca di soddisfazioni, il 3 luglio si è svolto il saggio-spettacolo di fine anno “The Big Show”, presso il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco, con il teatro sold-out e oltre 2.000 visualizzazioni in streaming. Un successo che testimonia l’intensa relazione artistica e comunicativa tra ballerini e pubblico, e quella particolare emozione che nasce quando l’arte prende vita sul palco.

Un ringraziamento speciale va alla maestra Lucrezia Catania, responsabile delle danze accademiche, e ai maestri Carlo e Dario Rossello del Team Evolution, che hanno supportato la preparazione degli atleti in vista dei campionati nazionali.

Con questi risultati, la Latin Dance Academy si conferma un punto di riferimento della danza sportiva siciliana, capace di coniugare tecnica, passione e un solido progetto educativo. Lo sguardo è già rivolto con entusiasmo alla prossima stagione.

INVITO AL PUBBLICO – VIVI LA DANZA DAL VIVO

Dopo una stagione ricca di successi regionali e nazionali, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò invita il pubblico a scoprire dal vivo il talento dei propri atleti. I giovani campioni, protagonisti sui palcoscenici italiani, saranno al centro di nuove esibizioni aperte al pubblico, per condividere con la comunità passione, tecnica ed energia.

Un’occasione imperdibile per assistere a performance di alto livello, conoscere da vicino i volti della danza sportiva siciliana e vivere l’emozione unica che solo il palco sa trasmettere.

Vieni a trovarci presso la nostra sede e segui la Latin Dance Academy sui canali ufficiali per restare aggiornato su date, eventi e spettacoli aperti al pubblico.

Per informazioni:

Via N. Machiavelli 46 – Paternò (CT)

[email protected]

Instagram/Facebook: latindanceacademy