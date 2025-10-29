La Latin Dance Academy trionfa alla Prima Coppa Italia FIDESM

Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’ASD Latin Dance Academy, che ha portato in alto il nome della città in occasione della Prima Coppa Italia FIDESM, svoltasi nei giorni 25 e 26 ottobre tra F...

Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’ASD Latin Dance Academy, che ha portato in alto il nome della città in occasione della Prima Coppa Italia FIDESM, svoltasi nei giorni 25 e 26 ottobre tra Foligno e Cercola.

A Foligno, le tre coppie in gara hanno regalato emozioni e ottimi risultati:

Asia Di Mauro e Gabriele Fichera – 1° posto nella categoria 16-18 B Danze Latino-Americane;

Marika Vergolini e Emanuele Castelli – 3° posto nella categoria 19-34 A2 Danze Latino-Americane;

Giorgia Schepis e Samuele Foti – 4° posto nella categoria 19-34 A2 Danze Latino-Americane.

Le due coppie di classe A2 hanno raggiunto la finale, superando con determinazione due turni di eliminatorie in una competizione di altissimo livello tecnico.

Contemporaneamente, a Cercola, la giovane Rossana Zappalà ha brillato nella categoria Solo Latin 16-18 C, conquistando:

1° posto nel Latin Style di Cha Cha e Samba;

2° posto nel Latin Style di Jive e Rumba, distinguendosi tra 23 atlete in gara.

Risultati che testimoniano impegno, costanza e passione: qualità che da sempre contraddistinguono gli allievi e gli insegnanti della Latin Dance Academy, guidata e diretta dalla maestra Alessia De Franco, punto di riferimento per la danza sportiva sul territorio.

L’associazione ha inoltre da poco inaugurato la nuova sede di Paternò, in via Petrarca 57, aperta ufficialmente lo scorso 3 ottobre 2025: uno spazio moderno e accogliente dedicato alla formazione e alla crescita dei giovani talenti.

Con impegno, tecnica e spirito di squadra, la Latin Dance Academy continua a collezionare successi e a portare sempre più in alto i colori della città di Paternò.

