Paternò Calcio, oggi la sfida al Savoia: il presidente Yahya Kirdi smentisce ogni voce sulla vendita del club

PATERNÒ - L'Ads Paternò Calcio, in vista della gara in casa con il Savoia, in programma domenica 18 gennaio alle 14:30 presso lo stadio comunale “Falcone-Borsellino”, comunica che il prezzo del singolo biglietto resta invariato: euro 10 per la Tribuna A, euro 5 per tutti gli altri ordini di posti. I botteghini dello stadio saranno aperti domenica dalle ore 13:00. Di seguito il link per rendere agevole agli ospiti l’acquisto online: https://go2.it/evento/asd-paterno-calcio-vs-savoia/9180

Mentre il Paternò si prepara all'importante match, il presidente Yahya Kirdi smentisce intanto “ogni voce che allude all'intenzione di cedere o vendere la Società, illazioni fomentate da manovre occulte che cercano di indebolire il Club e i suoi giocatori”.

Il Paternò è infatti risoluto a lottare per la salvezza, tutelando al contempo la professionalità degli atleti e del team. Kirdi ha aggiunto che, nonostante possano essersi verificati errori e battute di arresto, la Società continua ad impegnarsi per correggere il tiro. Ha sottolineato inoltre che “il nostro progetto legato al Paterno continuerà negli anni a venire” e ha confermato che tutte le spettanze sono state saldate fino al 31 dicembre.

L'allenatore Francesco Millesi - già campione di lungo corso come prestigioso centrocampista - è perciò impegnato in queste settimane a selezionare calciatori di talento per rinforzare e integrare la formazione: sono già entrati nella rosa Matteo Brumat e Lorenzo Iseppon, che arricchiscono la squadra impegnata con determinazione a risalire la classifica.

Si tratta di due professionisti legati a Mister Millesi da rispetto e profonda stima e amicizia, tanto da accettare senza esitazione o riserve il suo invito, anteponendo al tornaconto personale l’obiettivo di arrivare ai play out.

Il difensore centrale goriziano Matteo Brumat, classe 1995, vanta una grande esperienza in Lega Pro ed è un trascinatore che saprà galvanizzare la volontà di riscossa. Aveva già incrociato Ciccio Millesi nelle file dell'Arezzo e oggi ritrova in panchina l'ex compagno di squadra, di cui conosce il successivo percorso come allenatore, maturato e basato su una moderna e innovativa concezione del sistema di gioco.

Il mediano siracusano Lorenzo Iseppon, classe 2003, esprime a sua volta una invidiabile preparazione atletica e un notevole bagaglio tecnico. Doti cui si aggiunge una forte personalità, la stessa che lo ha portato a firmare il contratto lasciando la cifra in bianco a discrezione della Società.

A differenza di altri calciatori ed ex membri del team, che hanno scelto di defilarsi anziché dare priorità alle sorti di un Club in difficoltà, Brumat e Iseppon sono tra quelli che hanno abbracciato con entusiasmo la causa del Paternò: una sfida da campioni e soprattutto da uomini.