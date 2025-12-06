Il Paternò apre le porte alla città: ingresso a 1 euro per tutto il campionato

L’A.S.D. Paternò Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale che farà felici tutti i tifosi rossoazzurri: domenica 7 dicembre, in occasione del big match Paternò–Reggina (calcio d’inizio alle 14:30), i...

L’A.S.D. Paternò Calcio ha diffuso un comunicato ufficiale che farà felici tutti i tifosi rossoazzurri: domenica 7 dicembre, in occasione del big match Paternò–Reggina (calcio d’inizio alle 14:30), i biglietti d’ingresso saranno venduti al prezzo simbolico di 1 euro, valido per qualsiasi ordine di posto.

Una scelta coerente con la promessa fatta dal presidente a inizio stagione: tutti gli incontri del campionato, senza eccezioni, avranno biglietto unico a 1 euro, così da avvicinare ancora di più la città alla squadra e riempire gli spalti del Falcone-Borsellino.

L’iniziativa vuole favorire la massima partecipazione, riportando famiglie, giovani e appassionati a sostenere da vicino il Paternò Calcio in una stagione ricca di sfide e ambizioni.

Paternò–Reggina: domenica 7 dicembre, ore 14:30. Biglietto unico: 1 euro.