Paternò Calcio, Montineri lancia la bomba: Carra e Distefano fuori dal progetto
Ancora caos totale in casa Paternò Calcio. A chiedersi cosa stia realmente accadendo non sono ormai soltanto i tifosi, ma anche addetti ai lavori e osservatori del mondo sportivo.
A scatenare la tempesta è stato, nel pomeriggio di oggi, l’ennesimo post del seguitissimo giornalista Gian Paolo Montineri, che ha rilanciato indiscrezioni pesanti sul futuro della società rossazzurra.
Secondo quanto riportato da Montineri, infatti, il direttore generale Carra e l’avvocatessa Valentina Distefano non daranno più continuità professionale al progetto, determinando una interruzione totale del loro rapporto con la società.
Un passaggio che apre a scenari di grande incertezza e che getta ulteriori ombre sul futuro del club.
Ad aumentare la tensione è anche la vicinanza con l’esordio stagionale: domenica è in programma la prima giornata di campionato, con il Paternò atteso dalla difficile trasferta contro la Vibonese.
Al momento non arrivano comunicazioni ufficiali da parte della dirigenza, ma l’attesa cresce di ora in ora: tifosi e città chiedono chiarezza immediata sul destino della squadra.