Calcio siciliano in lutto: addio a Turi Distefano, storico allenatore e opinionista

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio siciliano. Si è spento all’età di 84 anni , allenatore di lungo corso con numerosi trascorsi nel calcio dilettantistico e figura amatissima soprattutto pe...

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio siciliano. Si è spento all’età di 84 anni , allenatore di lungo corso con numerosi trascorsi nel calcio dilettantistico e figura amatissima soprattutto per la sua instancabile attività di formatore dei giovani.

A Catania era conosciuto anche come apprezzato opinionista sportivo in diverse trasmissioni televisive, in particolare su , dove per anni ha commentato con competenza e passione le vicende del , soprattutto durante le stagioni storiche in Serie A.

Turi Distefano era stimato non solo per le sue qualità tecniche, ma soprattutto per le sue doti umane: la simpatia contagiosa, la battuta sempre pronta e la capacità di sdrammatizzare anche nei momenti più difficili per la squadra rossazzurra.

Un modo di vivere il calcio che lo ha reso un punto di riferimento per tifosi, colleghi e addetti ai lavori.

Molto apprezzata anche la sua attività alla guida della squadra dei giornalisti nell’iniziativa benefica Un Goal per la Solidarietà, attraverso la quale ha unito sport, amicizia e impegno sociale.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social.

Il ricordo del sindaco

Commosso anche il messaggio del sindaco di , che ha voluto ricordare Turi Distefano come una figura profondamente legata alla comunità locale e al suo tessuto sportivo e sociale:

«La nostra comunità piange la scomparsa di Turi Distefano, già calciatore, allenatore e apprezzato opinionista sportivo, figura indissolubilmente legata a Mascalucia e al suo mondo sportivo e sociale.

Mister Distefano è stato molto più di un uomo di sport. Ha rappresentato un esempio di correttezza morale, passione autentica e generosità, mettendo spesso il proprio impegno e la propria notorietà al servizio di iniziative benefiche e solidali, con grande spirito di servizio.

Il suo ricordo resterà vivo non solo nei campi di gioco, ma soprattutto nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerne l’umanità, il senso di comunità e l’amore sincero per lo sport in tutte le sue sfaccettature.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, esprimo il più sentito cordoglio e la più profonda vicinanza ai familiari, agli amici e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita».

Alla famiglia e ai suoi cari va il cordoglio della redazione e di tutto il mondo sportivo siciliano, che perde una figura autentica, capace di raccontare e insegnare il calcio con passione, ironia e grande umanità.