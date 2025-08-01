CAOS IN CASA PATERNÒ CALCIO: GIAN PAOLO MONTINERI LANCIA L’ALLARME, CICERO SI DIMETTE, PAGANA SMENTISCE MA IL CONTRATTO NON È DEPOSITATO

Paternò, 1 agosto – È caos totale in casa Paternò Calcio, e a chiedersi cosa stia realmente accadendo sono ormai non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. A scatenare la tempesta è stata una...

Paternò, 1 agosto – È caos totale in casa Paternò Calcio, e a chiedersi cosa stia realmente accadendo sono ormai non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. A scatenare la tempesta è stata una breve diretta social del seguitissimo giornalista Gian Paolo Montineri, nel pomeriggio di oggi.

Secondo quanto affermato da Montineri, l’allenatore Beppe Pagana sarebbe stato sul punto di rassegnare le dimissioni. La notizia, però, è stata immediatamente smentita dallo stesso tecnico, che attraverso la propria pagina social ha confermato di essere ancora alla guida della squadra e di proseguire regolarmente il ritiro precampionato.

Tuttavia, un colpo di scena c’è stato: si è effettivamente dimesso Davide Cicero, l’unico vero collegamento tra la vecchia e la nuova società rossoblù. A confermare la notizia è stato lo stesso Cicero, che ha spiegato di aver lasciato l’incarico per motivi familiari.

Secondo Montineri, sarebbe stato proprio Cicero a riferire – forse in modo errato o frainteso – dell’intenzione di Pagana di lasciare. In un clima già delicato, questa sequenza di notizie ha alimentato ulteriormente la confusione.

Quel che è certo, al momento, è che regna l'incertezza. La nuova proprietà aveva promesso una stagione ambiziosa, da protagonisti ai vertici, ma a oggi non è stato ancora comunicato nulla di ufficiale sulla prossima stagione sportiva.

Un dettaglio non da poco sollevato ancora da Montineri: il contratto dell’allenatore Pagana non risulta ancora depositato presso gli organi federali. Un elemento che getta ulteriori ombre sul futuro immediato del club.

A complicare ulteriormente il quadro, il Paternò Calcio attualmente non dispone di un addetto stampa. Questo rende impossibile, per tifosi e media, ottenere informazioni ufficiali o conferme dirette dalla società.

Nel frattempo, l’ambiente resta in fermento, in attesa che la dirigenza faccia finalmente chiarezza.