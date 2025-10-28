Badminton Paternese, ottimi risultati ai Campionati Italiani Junior e Under: due podi per gli atleti etnei

Ottima prestazione per le giovani promesse del badminton paternese ai Campionati Italiani Junior e Under di badminton 2025, svoltisi a Chiari dal 23 al 26 ottobre.La Le Racchette Paternò ha preso part...

Ottima prestazione per le giovani promesse del badminton paternese ai Campionati Italiani Junior e Under di badminton 2025, svoltisi a Chiari dal 23 al 26 ottobre.

La Le Racchette Paternò ha preso parte alla competizione nazionale con due giovanissimi atleti, conquistando due importanti terzi posti e portando entusiasmo e orgoglio a tutta la squadra.

Nel singolare maschile Under 13, Alessandro Saladdino ha ottenuto un prestigioso 3° posto, frutto di impegno costante, determinazione e notevole crescita tecnica. Un risultato che conferma il talento del giovane atleta e la bontà del lavoro svolto in palestra.

Nel doppio femminile Under 15, Barbara Virgillito, in coppia con Caterina Saccone del BC Paternò, ha centrato anch’essa il 3° gradino del podio, confermando l’affiatamento della coppia e la qualità della preparazione tecnica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal coach Enzo Pappalardo, che — pur non potendo essere presente per motivi personali — ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra:

“I miei ringraziamenti vanno anche al mister Gianfranco Fiorito per la sua disponibilità e dedizione nel seguire i nostri atleti con professionalità. Questi risultati sono il frutto di impegno, passione e lavoro condiviso”.

Un pensiero speciale è andato anche ad Alice Scelfo, giovane atleta che non ha potuto partecipare alla competizione a causa di un infortunio. Alice in passato ha già portato più volte Paternò sul podio nazionale, contribuendo in modo significativo alla crescita della disciplina sul territorio.

Questi risultati confermano il livello sempre più alto del badminton paternese e la solidità di un vivaio che continua a crescere e a farsi spazio tra i migliori club d’Italia.