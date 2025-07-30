Paternò Calcio, presentata la nuova dirigenza a Palazzo Alessi

Paternò, 29 luglio 2025 – È stato un pomeriggio carico di emozioni quello di martedì 29 luglio, alle ore 18:30, presso la suggestiva cornice di Palazzo Alessi, dove si è tenuta la presentazione uffici...

Paternò, 29 luglio 2025 – È stato un pomeriggio carico di emozioni quello di martedì 29 luglio, alle ore 18:30, presso la suggestiva cornice di Palazzo Alessi, dove si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova dirigenza dell’ASD Paternò Calcio e delle iniziative previste per la prossima stagione sportiva.

Alla presenza di tifosi, cittadini e rappresentanti istituzionali, il Sindaco – primo tifoso della città – ha espresso con entusiasmo il proprio sostegno alla squadra rossazzurra:

“Quella di oggi è stata un’autentica emozione. I colori del Paternò non sono solo sport: sono parte viva della nostra identità e meritano rispetto, visione e futuro.”

Durante l’evento è stato rivolto un sentito ringraziamento all’ex presidente Giovanni Mazzamuto, per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni verso il club.

A raccogliere il testimone è ora una nuova compagine dirigenziale, guidata dal patron Yahya Kirdi, imprenditore canadese che ha scelto di investire nel progetto con determinazione e ambizione. Accanto a lui, il nuovo presidente Jamil Kamal e il vicepresidente Gustavo Adolfo Rantuccio, figure che promettono un rinnovato slancio per il futuro del calcio paternese.

“La presenza della città oggi – ha sottolineato il Sindaco – è stata un momento autentico di confronto e passione. Il futuro è cominciato, e lo scriveremo insieme.”