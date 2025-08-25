Paternò Calcio: annunciato il nuovo allenatore, il vice e alcuni tra i nomi di spicco che compongono la rosa

PATERNÒ - La società Paternò Calcio è lieta di annunciare alla tifoseria e alla città l’avvio di una nuova e importante fase del progetto sportivo. Dopo giorni di attesa e di intenso lavoro, la propri...

PATERNÒ - La società Paternò Calcio è lieta di annunciare alla tifoseria e alla città l’avvio di una nuova e importante fase del progetto sportivo. Dopo giorni di attesa e di intenso lavoro, la proprietà ufficializza la nomina del nuovo allenatore della prima squadra Francesco Corapi che sarà affiancato dal suo vice, Pietro Zangari.

Francesco Corapi, classe 1985, è pronto a intraprendere una nuova fase della sua carriera sportiva. Calabrese, originario di Catanzaro, Corapi ha avuto una lunga e ricca esperienza come calciatore, distinguendosi come trequartista e dotato di un’ottima tecnica. E da giocatore ha calcato i campi di Serie B, C e D, ultima esperienza nel Lamezia Terme, che nella scorsa stagione è stata avversaria proprio del Paternò.

Nello stesso periodo, Coraci aveva già iniziato a muovere i primi passi come allenatore, guidando il Val Gallico, una formazione militante nel campionato calabrese di Promozione. Ora approda, con i migliori auspici, alla panchina del Paternò Calcio.

Con la guida tecnica saldamente definita, prende forma anche la rosa che rappresenterà i colori rossoazzurri nella nuova stagione.

La società comunica con orgoglio i primi acquisti che andranno a rinforzare la squadra: l’algerino Zakaria Boulahia, che ha esordito con la seconda squadra dell’Atletico Madrid dove è rimasto dal 2015 al 2017, vantando anche una presenza in prima squadra nella partita contro la Real Sociedad. L’ivoriano Diedry Kouassi, punta centrale, classe 2000. Potente, vivace e capace di giocare in profondità, Kouassi, ne 2022, ha anche attirato l'attenzione del Paris Saint-Germain.

Questi tasselli fondamentali si inseriscono in un percorso che guarda con fiducia e ambizione al futuro. Il debutto ufficiale è fissato per il prossimo 31 agosto, nella gara valida per la Coppa Italia: sarà la prima occasione per vedere in campo il nuovo gruppo e condividere insieme alla tifoseria l’inizio di una stagione che si preannuncia entusiasmante.

La società desidera ringraziare i tifosi per la pazienza, il calore e l’affetto dimostrati in questi giorni. La passione della comunità paternese è la nostra forza più grande, e con il vostro sostegno continueremo a costruire un progetto all’altezza della storia e delle ambizioni del Paternò Calcio.

Il Presidente Yahya Kirdi: “La passione della comunità paternese è la nostra forza più grande, e con il vostro sostegno continueremo a costruire un progetto all’altezza della storia e delle ambizioni del Paternò Calcio. Gli allenamenti saranno aperti alla tifoseria, che con grande rispetto e fiducia ha atteso fino ad ora. Vi aspettiamo al campo comunale di Aci Castello.”