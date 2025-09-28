Lutto nel giornalismo: è morto Carlo Sassi, inventore della moviola

Il mondo del giornalismo sportivo piange Carlo Sassi, scomparso oggi all’età di 95 anni. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi è ricordato come l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di raccontar...

Il mondo del giornalismo sportivo piange Carlo Sassi, scomparso oggi all’età di 95 anni. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi è ricordato come l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di raccontare il calcio in televisione, introducendo la moviola negli studi Rai.

Entrato in Rai nel 1960, iniziò a collaborare con La Domenica Sportiva, programma che negli anni Sessanta cercava nuove forme per descrivere il calcio agli italiani. Fu proprio Sassi a proporre l’uso delle immagini rallentate per analizzare gli episodi più discussi, una novità che in breve tempo conquistò il pubblico e divenne parte integrante del dibattito sportivo.

La prima moviola in diretta

La svolta arrivò il 22 ottobre 1967, durante un derby Milan–Inter. Un gol di Gianni Rivera fu convalidato dall’arbitro, ma le immagini rallentate mostrarono che la palla non aveva varcato del tutto la linea di porta. Da quel momento la moviola divenne un appuntamento fisso de La Domenica Sportiva, alimentando analisi, confronti e discussioni in milioni di famiglie italiane.

Negli anni Ottanta, Sassi portò avanti la rubrica della moviola e lanciò anche il format Pronto moviola, con interventi telefonici in diretta dei calciatori coinvolti negli episodi più controversi.

Da Rai a Mediaset e ritorno

Fino al 1991 fu volto simbolo della Rai, prima di vivere una parentesi a Mediaset con L’Appello del Martedì. Tornò poi in Rai nel 1992 con Sandro Ciotti alla guida di Quasi Gol e dal 1993 al 2001 fu tra i protagonisti di Quelli che il calcio, affiancando Fabio Fazio e Marino Bartoletti.

Con la sua intuizione, Carlo Sassi ha lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo televisivo e del calcio italiano.