Paternò Calcio, comunicato della Curva Sud: «Basta bugie, non seguiremo più la società»

PATERNÒ – Un duro comunicato è stato diffuso nelle ultime ore dalla Curva Sud Paternò, cuore pulsante del tifo rossazzurro, che ha scelto di rompere il silenzio e prendere posizione contro l’attuale d...

PATERNÒ – Un duro comunicato è stato diffuso nelle ultime ore dalla Curva Sud Paternò, cuore pulsante del tifo rossazzurro, che ha scelto di rompere il silenzio e prendere posizione contro l’attuale dirigenza.

La contestazione nasce da quelle che vengono definite «inefficienza ed incompetenza» da parte di chi, presentandosi come grandi imprenditori, aveva promesso un futuro radioso per il club. «In tre anni saremmo passati in Serie C e in cinque addirittura in Serie B», ricordano i tifosi, «oggi invece il rischio concreto è quello di retrocedere in Eccellenza».

Nel mirino della Curva Sud prima Gustavo Rantuccio, poi il subentrante Concetto Papa, accusato di non aver apportato alcun cambiamento dall’ingresso in società: «La squadra non si allena e non gioca in casa, non è stata nemmeno creata una pagina ufficiale, non esiste nulla di strutturato».

I tifosi puntano il dito anche sull’organizzazione tecnica: «Gli allenamenti si svolgono soltanto quattro volte a settimana, come se si trattasse di una squadra giovanile. Non è stato previsto un doppio allenamento infrasettimanale, non è stato nominato un direttore sportivo: tutto questo non rispecchia una società di Serie D».

Sotto accusa anche il presidente Yaya Kirdi, accusato di non aver mantenuto le promesse: «Non crediamo più alle sue parole, ad oggi solo chiacchiere e bugie».

Per queste ragioni, la Curva Sud ha annunciato la decisione di interrompere il proprio sostegno all’attuale dirigenza:

«A malincuore comunichiamo che non seguiremo più questi fantomatici, incompetenti e bugiardi. Il Paternò Calcio non è di chi lo compra ma di chi lo ama».

Il comunicato si chiude con un messaggio di speranza: