Castiglione di Sicilia, scoperto ristorante abusivo: cuoco in nero e cibo mal conservato

Castiglione di Sicilia, scoperto ristorante abusivo nascosto in un’attività di tour e noleggio: cuoco in nero e cibo mal conservato

I Carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia, supportati da quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS di Catania, per controlli a carattere igienico sanitario e dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, per la verifica dell’osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro, di legislazione sociale sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, hanno effettuato un’ispezione presso un’attività commerciale con sede operativa a Castiglione di Sicilia.

Durante le verifiche i Carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità che sono state contestate al titolare, un 54enne di Francavilla di Sicilia.

In particolare, l’azienda, che si occupa prevalentemente di organizzare tour guidati e noleggia anche biciclette, ciclomotori, motoveicoli, auto e quad era stata abusivamente “integrata” con servizi di ristorazione completamente abusivi.

Il proprietario aveva, infatti, munito di cucina un prefabbricato legno, con tanto di tavoli e sedie per gli avventori, facendolo, quindi, diventare un ristorante vero e proprio. Tuttavia, non aveva alcuna autorizzazione per quell’attività.

In cucina, inoltre, era all’opera un cuoco, parente del 54enne, la cui posizione lavorativa non era nemmeno regolarizzata, ovvero lavorava “in nero”.

Anche per i locali adibiti a sala ristorante non era stata chiesta alcuna autorizzazione sotto il profilo urbanistico-edilizio.

A conclusione, il NAS ha accertato che le condizioni igienico sanitarie dei locali ispezionati non erano sufficientemente curate e gli alimenti rinvenuti non erano in buono stato di conservazione.

Complessivamente sono state irrogate al proprietario sanzioni amministrative per 3.140 euro, oltre al recupero di 3.000 euro tra contributi previdenziali e assistenziali.