Paternò, da lunedì Street Control in Corso del Popolo: controlli su revisione e assicurazione

La Polizia Locale utilizzerà una telecamera capace di leggere le targhe e segnalare le irregolarità

PATERNÒ – Da lunedì 20 luglio entrerà in funzione a Paternò il sistema Street Control, il nuovo dispositivo della Polizia Locale che consente di effettuare controlli automatici sui veicoli in circolazione.

Per questa prima fase, i controlli su revisione e copertura assicurativa interesseranno Corso del Popolo. Le telecamere installate sul tettuccio delle auto della Polizia Locale leggeranno le targhe dei veicoli e, tramite il collegamento con le banche dati, consentiranno di verificare in tempo reale se il mezzo è in regola con la revisione e l'assicurazione o se risulta rubato.

In caso di irregolarità, è prevista la contestazione immediata direttamente al conducente del veicolo fermato.

L'obiettivo dell'iniziativa è aumentare la sicurezza stradale e contrastare la circolazione di mezzi privi dei requisiti previsti dalla legge.

I controlli prenderanno il via lunedì 20 luglio e rientrano nel piano di monitoraggio della viabilità predisposto dalla Polizia Locale.