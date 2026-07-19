🔴 ALLERTA CALDO. Sicilia in fiamme, paura e evacuazioni: case minacciate, Canadair ed elicotteri in azione

Emergenza in diverse province dell'Isola. Evacuazioni a Enna, fiamme vicino alle abitazioni e decine di interventi

PALERMO, 19 LUGLIO 2026 – Prosegue l'emergenza incendi in Sicilia, dove nelle ultime ore numerosi fronti di fuoco hanno richiesto l'intervento del sistema regionale di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e delle squadre di volontariato. Le situazioni più delicate si sono registrate a Enna e Modica, con evacuazioni preventive e abitazioni minacciate dalle fiamme.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, grazie al sistema di preallertamento attivato nei giorni scorsi, ha disposto una mobilitazione sull'intero territorio siciliano. Oltre al supporto nelle operazioni di spegnimento, il DRPC sta affiancando i sindaci nella gestione delle evacuazioni e nell'assistenza alla popolazione.

A Enna, decine di villette in contrada Baronessa e diversi condomini di Enna Bassa, nella zona compresa tra l'ospedale e il quadrivio, sono stati evacuati a causa di due pericolosi incendi di interfaccia. Già nella serata di ieri il rischio per le abitazioni è diminuito, permettendo alle famiglie evacuate nella zona Baronessa di fare ritorno nelle proprie case. Sul territorio restano impegnate diverse squadre, con interventi anche in via Tiziano, contrada Papardura e contrada Mulinello, lungo la SP4.

Situazione impegnativa anche nel Ragusano. Sulla collina di Monserrato, a Modica, il vento e le temperature elevate hanno alimentato nuovamente un incendio che ha minacciato alcune abitazioni, rendendo necessario l'impiego di Canadair ed elicotteri. Durante le operazioni una caposquadra del Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi ha accusato un malore dovuto allo sforzo ed è stata trasportata in ospedale, dal quale è stata successivamente dimessa. Un altro incendio ha interessato contrada Cortigliato, nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Criticità anche nel Siracusano. In contrada Tivoli, a Siracusa, i danni provocati dalle fiamme alle principali linee hanno lasciato nella notte circa 50 famiglie senza energia elettrica e acqua. Sono state attivate le operazioni di assistenza alla popolazione e predisposto un punto straordinario per la distribuzione dell'acqua attraverso un'autobotte della Protezione Civile. Un altro fronte ha interessato strada Capo Murro di Porco, mentre a Buscemi sono entrati in azione anche i mezzi aerei.

Numerosi gli altri incendi seguiti dalla Sala Operativa Regionale Integrata. Nel Palermitano si registrano roghi a Cerda, Bolognetta-Villafrati, San Cipirello e San Giuseppe Jato, anche nei pressi della zona archeologica.

Nell'Agrigentino e nel Nisseno interventi sono stati segnalati a Joppolo Giancaxio, nell'area Bivona-Palazzo Adriano e in contrada Bommara a Butera. Nell'Ennese le fiamme hanno interessato anche Agira, mentre un altro incendio è stato segnalato a Campofranco, in località Chiartasi.

La Protezione Civile regionale continua a monitorare l'evoluzione di tutti i fronti attivi o in fase di contenimento, mantenendo il coordinamento con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Prefetture e strutture territoriali.

Il capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, sta seguendo le operazioni in corso e l'evoluzione delle principali criticità, mantenendo informato il presidente della Regione Siciliana.