Belpasso, paura sulla SP56/I: Fiat Panda si ribalta, ferita una donna
Belpasso, paura sulla SP56/I: Fiat Panda si ribalta, ferita una donna
A cura di Redazione
19 luglio 2026 15:39
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la SP56/I, la strada che collega San Pietro Clarenza con Belpasso.
Intorno alle 11.45, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un incidente autonomo, ribaltandosi sulla carreggiata e restando con le gomme in aria.
Nell’incidente è rimasta ferita una donna. Al momento non si conoscono le sue condizioni.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.