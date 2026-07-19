Belpasso, paura sulla SP56/I: Fiat Panda si ribalta, ferita una donna

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la SP56/I, la strada che collega San Pietro Clarenza con Belpasso.

Intorno alle 11.45, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un incidente autonomo, ribaltandosi sulla carreggiata e restando con le gomme in aria.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.