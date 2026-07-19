Caldo estremo, blackout e disagi nel nostro comprensorio: rete elettrica sotto pressione

L’ondata di caldo eccezionale che sta interessando la Sicilia continua a provocare conseguenze anche sulla rete elettrica, con disservizi e distacchi di energia segnalati in diversi comuni del nostro comprensorio e, più in generale, nell’area etnea.

Sulla situazione sono intervenuti i sindaci di Belpasso, Carlo Caputo, e di Biancavilla, Antonio Bonanno, entrambi impegnati a sollecitare interventi e aggiornamenti da parte di Enel.

A Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha spiegato che da molte ore si stanno registrando disagi dovuti a distacchi di energia elettrica in numerosi paesi dell’Etneo.

«Tutti i sindaci coinvolti stiamo sollecitando interventi ad Enel. Ritrovarsi in emergenza elettrica ogni qualvolta si registrano alte temperature non è sostenibile», ha dichiarato Caputo.

Secondo quanto comunicato al primo cittadino, sarebbero in arrivo anche squadre tecniche da fuori provincia, necessarie per far fronte all’elevato numero di interventi richiesti. «Comprendo che è difficile, ma possiamo solo pazientare», ha aggiunto il sindaco.

Situazione delicata anche a Biancavilla, dove il sindaco Antonio Bonanno ha seguito personalmente l’evolversi dei disservizi che hanno interessato diverse zone della città.

Già nella serata di ieri, grazie agli interventi effettuati, molti dei guasti sono stati risolti e il servizio è stato progressivamente ripristinato in gran parte del territorio. Permane però una criticità nel quartiere Sopra l’Orto, dove i tecnici sono ancora al lavoro.

Bonanno ha spiegato di essere rimasto costantemente in contatto con i tecnici Enel, sollecitando interventi e chiedendo aggiornamenti continui. Il sindaco ha inoltre evidenziato come i guasti non abbiano riguardato soltanto Biancavilla, ma numerosi comuni della Sicilia.

Duro il suo giudizio sulla gestione dell’emergenza: secondo Bonanno, Enel non sarebbe sufficientemente preparata ad affrontare situazioni che si ripresentano in occasione di temperature eccezionalmente elevate.

Il primo cittadino ha ricordato anche gli interventi già avviati e programmati per il potenziamento della rete elettrica cittadina, tra cui la nuova cabina primaria, le future cabine secondarie e la sostituzione dei cavi in diverse zone del paese.

Il forte caldo continua quindi a mettere sotto pressione la rete elettrica del territorio, causando disagi a numerose famiglie. I sindaci chiedono interventi più rapidi e strutturali, mentre proseguono le operazioni per il completo ripristino del servizio nelle zone ancora interessate.