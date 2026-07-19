Sicilia, l’inferno continua: anche oggi caldo estremo oltre i 45°C. Da mercoledì le temperature dovrebbero scendere
Allerta rossa incendi in tutta l’Isola, massima attenzione nelle zone interne e sulla Piana di Catania.
SICILIA – Non è ancora finita. Dopo la giornata rovente di ieri, anche oggi, domenica 19 luglio, la Sicilia dovrà fare i conti con temperature molto elevate e condizioni di caldo opprimente.
La giornata si preannuncia infatti simile a quella di sabato, con valori particolarmente alti soprattutto nelle zone interne dell’Isola. Secondo le previsioni, le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 40-42°C, con punte fino a 44°C nelle aree più esposte.
Particolare attenzione alla Piana di Catania, all’Ennese e alle zone interne del Siracusano, dove il caldo potrebbe risultare particolarmente intenso. Non sono da escludere, inoltre, picchi locali superiori ai 45°C, soprattutto nelle aree interne maggiormente soggette al surriscaldamento.
Temperature molto elevate sono attese anche nell’entroterra trapanese, agrigentino, palermitano e nisseno, mentre lungo le coste i valori potrebbero essere leggermente più contenuti. Qui, però, l’aumento dell’umidità nelle ore pomeridiane potrebbe rendere il caldo ancora più opprimente.
Resta alta anche l’attenzione sul fronte degli incendi. Per oggi è prevista allerta rossa per rischio incendi in tutta la Sicilia, in una situazione resa particolarmente delicata dalle temperature estreme, dalla vegetazione secca e dalle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.
Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, l’esposizione diretta al sole durante le ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.
La morsa del caldo continuerà ancora nei prossimi giorni, ma una prima svolta potrebbe arrivare da mercoledì 22 luglio, quando le temperature dovrebbero iniziare gradualmente a diminuire, segnando una progressiva attenuazione dell’ondata di caldo. La tendenza dovrà comunque essere confermata dai prossimi aggiornamenti meteorologici.