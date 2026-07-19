Paternò, da lunedì Street Control: doppia fila e soste irregolari, nessun avviso sul parabrezza

PATERNÒ – Da lunedì 20 luglio lo Street Control sarà utilizzato dalla Polizia Locale per contrastare la doppia fila e le altre soste irregolari che rallentano il traffico e creano situazioni di pericolo.

I controlli interesseranno:

Via Monastero

Piazza Indipendenza

Via Vittorio Emanuele

Via G.B. Nicolosi

Largo Assisi

Via Emanuele Bellia

Particolare attenzione sarà riservata alle auto lasciate in doppia fila, sui marciapiedi, agli incroci, sugli attraversamenti pedonali, nelle corsie riservate e negli stalli destinati alle persone con disabilità.

Il Comando di Polizia Locale invita gli automobilisti a rispettare le regole della sosta, ricordando che queste infrazioni rappresentano una delle principali cause di congestione della circolazione cittadina.

Con il sistema Street Control, inoltre, non verrà lasciato alcun avviso sul parabrezza del veicolo. Le violazioni saranno rilevate attraverso le telecamere installate sulle auto della Polizia Locale e successivamente verbalizzate secondo le procedure previste.