🛑 AGGIORNAMENTO. Sicilia, caldo da record: 48,4°C a Casteltermini. Paternò raggiunge 42,4°C, oltre 130 stazioni sopra i 40

Alle ore 14 circa 130 stazioni di monitoraggio hanno superato i 40°C, 15 delle quali oltre i 45 gradi.

SICILIA – Nuovo aggiornamento sull’eccezionale ondata di caldo che sta interessando la Sicilia. Secondo i dati delle ore 14 della rete di monitoraggio della Protezione Civile regionale, circa 130 stazioni hanno superato i 40°C, con 15 rilevazioni oltre la soglia dei 45 gradi.

Il valore più elevato è stato registrato nel territorio di Casteltermini, dove la temperatura ha raggiunto i 48,4°C. Temperature altissime anche in numerose altre località dell’Isola.

Le 20 temperature più alte registrate alle ore 14

Casteltermini – 48,4°C Borgo Pietro Lupo – 46,3°C Mineo SP48 – 46,3°C Azienda Nixima – 46,1°C Mazzarino SP13 – 46,1°C Ramilia – 45,7°C Riesi DRPC – 45,7°C Cassibile – 45,6°C Sparacollo – 45,5°C Ganzaria SP37I – 45,4°C Vanasco – 45,3°C Calderari – 45,2°C Canicattì SPC73 – 45,1°C Portella Caterina – 45,1°C Milinciana Sottana – 45,0°C Imera Meridionale a Ponte Besaro – 44,7°C Caltanissetta SP42 – 44,6°C Sutera – 44,5°C Favara – 44,3°C Troina SS575 – 44,3°C

Il caldo non ha risparmiato il territorio etneo. Paternò alle ore 14 ha raggiunto i 42,4°C, mentre Sferro ha registrato 42,9°C, Motta Sant’Anastasia 42,8°C e Adrano 42,1°C.

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale, i valori registrati sono risultati in alcuni casi anche superiori alle previsioni, con le aree maggiormente interessate dall’ondata di calore concentrate soprattutto nella Sicilia centro-meridionale.

Nonostante le temperature eccezionalmente elevate, al momento la situazione viene definita sotto controllo. Non risulterebbero eventi sanitari significativi causati dalle alte temperature, mentre il numero e l’intensità degli incendi sarebbero in linea con la media del periodo, anche grazie all’assenza di forti venti che potrebbero favorire la propagazione delle fiamme.

Resta alta l’attenzione del sistema regionale di Protezione Civile. Le sale operative sono attive, mentre Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e organizzazioni di volontariato sono pienamente operativi sul territorio. Diverse squadre di volontari sono inoltre impegnate in attività di pattugliamento con funzioni di prevenzione e deterrenza.

Alla popolazione viene raccomandato di evitare l’esposizione al sole e l’attività fisica nelle ore più calde, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Sul fronte degli incendi, resta fondamentale la collaborazione dei cittadini: l’invito è a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio e comportamenti sospetti alle autorità competenti.