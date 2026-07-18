Paternò, iscrizione all’Eccellenza domanda non presentata, si attende l’ufficialità
Paternò, iscrizione all’Eccellenza: indiscrezioni parlano di domanda non presentata, si attende l’ufficialità
PATERNÒ – Sono scaduti alle ore 12 di ieri i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza.
Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Paternò Calcio non avrebbe presentato la richiesta di iscrizione entro la scadenza prevista..Al momento, tuttavia, non esistono comunicazioni ufficiali da parte della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia.
Per questo motivo sarà necessario attendere i prossimi giorni, quando la Lega procederà all'esame della documentazione e dei versamenti presentati dalle società, prima di rendere noto l'elenco ufficiale delle squadre ammesse al campionato.
Fino alla pubblicazione degli atti ufficiali, la situazione resta quindi da confermare e qualsiasi valutazione dovrà essere considerata con la dovuta prudenza.