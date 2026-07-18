🚨🔴 Sicilia, oggi doppia allerta rossa: caldo estremo e rischio incendi in tutta l’Isola

L’anticiclone africano si rafforza: temperature estreme nelle zone interne e sulla Piana di Catania

Per sabato 18 luglio 2026 è prevista una doppia allerta rossa in Sicilia:

🔥 Allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia

🌡️ Allerta rossa, livello 3, per il caldo nella città di Catania

La grande ondata di caldo africano entra nella sua fase più intensa anche in Sicilia. Per sabato 18 luglio 2026, il Ministero della Salute ha disposto il bollino rosso, livello 3, per la città di Catania, il massimo grado di allerta previsto per le ondate di calore.

Il livello 3 indica condizioni di emergenza che possono avere effetti negativi non soltanto sulle persone più fragili, come anziani, bambini e cittadini affetti da patologie croniche, ma anche sulla salute delle persone sane e attive.

L’anticiclone subtropicale africano tenderà a rafforzarsi ulteriormente sul Mediterraneo centrale, favorendo l’arrivo di masse d’aria roventi provenienti dalle regioni desertiche del Nord Africa.

A circa 1.500 metri di quota sono attesi valori termici compresi tra +26 e +28°C, con punte locali che potrebbero avvicinarsi ai +29/+30°C. Il forte riscaldamento del terreno e la compressione dell’aria nei bassi strati contribuiranno a far aumentare ulteriormente le temperature al suolo.

Durante la giornata di sabato il cielo sulla Sicilia si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con la possibile presenza di pulviscolo sahariano in sospensione.

Le temperature massime saranno comprese generalmente tra 35 e 42°C, ma nelle vallate interne e soprattutto sulla Piana di Catania non sono esclusi picchi estremi di 43-44°C. Localmente, nelle aree più esposte, i valori potrebbero avvicinarsi anche ai 45 gradi.

Lungo le coste il caldo sarà meno estremo nei valori assoluti, ma spesso afoso e opprimente a causa dell’elevata umidità, soprattutto durante le ore serali e notturne. I venti saranno generalmente deboli, con brezze lungo i litorali, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi.

🚨 Allerta rossa incendi in tutta la Sicilia

Il caldo estremo, la vegetazione secca e le condizioni meteorologiche previste aumentano fortemente il rischio di incendi su tutto il territorio regionale.

Vedi fumo o un principio d’incendio? Non aspettare: segnala immediatamente la situazione. Ogni minuto può fare la differenza per proteggere persone, abitazioni e territorio.

📞 1515 – Corpo Forestale

📞 112 – Numero Unico di Emergenza

📞 800 404 040 – Sala Operativa Regionale della Protezione Civile

📍 Quando chiami, indica con precisione il luogo dell’incendio, fornisci tutte le informazioni utili e resta sempre a distanza di sicurezza.

Si raccomanda inoltre di evitare l’esposizione diretta al sole e le attività fisiche nelle ore più calde, indicativamente tra le 11 e le 18, bere frequentemente, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con problemi di salute.

La prevenzione è un impegno di tutti.