AGGIORNAMENTO – Paternò, corrente tornata in alcune zone: da voi è già tornata?
Prime aree tornate alla normalità dopo il blackout. Restano ancora segnalazioni di disservizi in altre zone del territorio.
PATERNO’ – Arrivano le prime segnalazioni positive dopo il blackout che nella serata di oggi ha interessato diverse zone del territorio di Paternò.
In particolare, il problema risulta risolto nella zona della Villetta, in via Estonia e in via Mondello, dove l’energia elettrica è tornata regolarmente.
La situazione sembra quindi avviarsi gradualmente verso la normalità, anche se in altre aree del territorio potrebbero persistere ancora disservizi.
Secondo le informazioni riportate da E-Distribuzione, per uno dei guasti che interessa la zona di Sferro la previsione di ripristino è indicata per le ore 00:30 del 21 luglio. Nella stessa segnalazione risultano 500 clienti disalimentati, con causa dell’interruzione indicata come «guasto».
La situazione resta in evoluzione, con ulteriori ripristini che potrebbero avvenire nel corso delle prossime ore.
Qui il primo articolo sul blackout:
https://www.95047.it/ultimora-blackout-a-paterno-circa-1000-utenze-senza-corrente-disagi-a-macchia-di-leopardo-in-citta