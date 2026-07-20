Ragalna, controlli straordinari dei Carabinieri: oltre 4.000 euro di multe per cellulare alla guida, cinture e casco

I Carabinieri hanno identificato 35 persone e controllato 18 veicoli: cinque verbali per guida con il cellulare, senza cinture di sicurezza e senza casco

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dall’Arma etnea per rafforzare la sicurezza e la prevenzione dei reati nei centri della provincia etnea, a tutela di residenti e turisti.

In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Ragalna, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno svolto un servizio coordinato ad alta visibilità finalizzato al controllo della circolazione stradale non solo per sanzionare le infrazioni, ma soprattutto per svolgere un’efficace azione a tutela di tutti gli utenti della strada.

Nel corso dell’attività sono state identificate 35 persone e sottoposti a controllo 18 veicoli e i militari hanno accertato diverse violazioni al Codice della strada, elevando 5 verbali di contestazione per un importo complessivo di oltre 4.000 euro per guida con il cellulare, senza cinture di sicurezza e senza casco protettivo.

In particolare, l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida riduce sensibilmente il livello di attenzione, aumenta i tempi di reazione e moltiplica il rischio di incidente, anche quando si percorrono brevi tratti di strada. Allo stesso modo, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza espone conducente e passeggeri a conseguenze molto più gravi in caso di impatto, mentre la guida di motocicli e ciclomotori senza casco aumenta in maniera significativa il rischio di lesioni craniche, spesso fatali. Per questo motivo, il controllo del rispetto di queste norme costituisce un’attività di prevenzione fondamentale, volta a salvaguardare l’incolumità di conducenti, passeggeri e pedoni.

Analoghi servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’impiego di pattuglie territoriali e di reparti di rinforzo, per assicurare una costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio e rafforzare il rapporto di vicinanza con la cittadinanza.