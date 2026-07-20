Paternò, da oggi scatta lo Street Control: controlli su assicurazioni, revisioni e sosta selvaggia

La Polizia Locale avvia i nuovi controlli sulle strade cittadine: verifiche automatiche delle targhe e stretta contro doppia fila e parcheggi irregolari.

PATERNÒ – Scattano da oggi, lunedì 20 luglio, i nuovi controlli della Polizia Locale di Paternò attraverso il sistema Street Control, che verrà utilizzato sia per verificare la regolarità dei veicoli in circolazione sia per contrastare doppia fila e soste irregolari.

Per quanto riguarda revisione e copertura assicurativa, i controlli interesseranno in questa prima fase Corso del Popolo. Le telecamere installate sulle auto della Polizia Locale saranno in grado di leggere le targhe e, attraverso il collegamento con le banche dati, verificare la posizione dei veicoli. Il sistema permetterà anche di individuare eventuali mezzi risultati rubati. In caso di irregolarità, è prevista la contestazione al conducente fermato dagli agenti.

Parte contemporaneamente la stretta contro la sosta selvaggia. I controlli riguarderanno in particolare via Monastero, piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele, via G.B. Nicolosi, Largo Assisi e via Emanuele Bellia.

Nel mirino soprattutto le auto lasciate in doppia fila, sui marciapiedi, in prossimità degli incroci, sugli attraversamenti pedonali, nelle corsie riservate e negli stalli destinati alle persone con disabilità.

Una novità importante riguarda le modalità di accertamento delle violazioni relative alla sosta: con lo Street Control non verrà necessariamente lasciato alcun avviso sul parabrezza. Le infrazioni rilevate attraverso le telecamere saranno successivamente verbalizzate secondo le procedure previste.

L'obiettivo della Polizia Locale è aumentare la sicurezza sulle strade cittadine, rendere più fluida la circolazione e contrastare comportamenti che quotidianamente possono creare disagi e situazioni di pericolo.