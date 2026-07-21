🔴 ULTIM’ORA – Belpasso, vasto incendio in zona Acquarossa: alte fiamme, Vigili del Fuoco sul posto - LE FOTO

Le fiamme stanno interessando vegetazione e sterpaglie. Nelle vicinanze presenti alcune abitazioni rurali: Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Un vasto incendio è in corso nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, in zona Acquarossa, nel territorio di Belpasso.

Le fiamme stanno interessando un’ampia area caratterizzata da vegetazione, sterpaglie e alberi, generando una consistente colonna di fumo visibile anche a distanza. Come mostrano le immagini, in alcuni punti le fiamme hanno raggiunto diversi metri di altezza, interessando rapidamente la vegetazione presente nella zona.

A rendere particolarmente delicata la situazione sono il forte caldo di questi giorni, la vegetazione ormai completamente secca e le condizioni di diversi terreni incolti e apparentemente abbandonati, dove la presenza di sterpaglie può favorire la rapida propagazione delle fiamme.

Particolare attenzione viene riservata anche alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio, di alcune abitazioni rurali. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco insieme ai volontari delle associazioni di protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento del fronte dell’incendio, per evitare che le fiamme possano ulteriormente estendersi.

La situazione resta in evoluzione e saranno forniti ulteriori aggiornamenti qualora dovessero emergere nuove informazioni.