ULTIM’ORA – Allerta rossa per caldo e incendi: duro lavoro per i Vigili del Fuoco, roghi a Ragalna, Belpasso e Paternò

Giornata ancora particolarmente difficile nel nostro comprensorio, dove il caldo intenso e l’elevato rischio incendi stanno mettendo a dura prova il territorio e le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Anche per oggi resta alta l’attenzione per le condizioni meteorologiche e per il pericolo di incendi. Già dalle ore della mattina sono arrivate diverse segnalazioni di roghi tra Ragalna, Belpasso e Paternò, con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari della Protezione Civile impegnati su più fronti.

La situazione che desta maggiore preoccupazione riguarda Ragalna, dove un vasto incendio sta interessando un’ampia area di erba secca e vegetazione. Le fiamme si sono avvicinate a diverse abitazioni e alcuni residenti stanno cercando di proteggere le proprie proprietà bagnando con acqua le zone più vicine alle case, nel tentativo di limitare l’avanzata del fuoco in attesa delle operazioni di spegnimento.

Un altro incendio di vaste proporzioni è stato segnalato nella zona Acquarossa, nel territorio di Belpasso, dove anche nelle ultime giornate si sono verificati diversi roghi alimentati dalla vegetazione particolarmente secca.

Un ulteriore fronte è stato segnalato anche a Paternò, nella zona di via Mongibello. Sul posto sono impegnate le squadre per contenere le fiamme ed evitare che l’incendio possa estendersi ulteriormente.

È dunque una mattinata di grande lavoro per Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e volontari delle associazioni di Protezione Civile, chiamati a intervenire contemporaneamente in diverse zone del comprensorio.

Le alte temperature e la vegetazione ormai completamente secca rendono particolarmente elevato il rischio di una rapida propagazione delle fiamme. La situazione resta in evoluzione e seguiranno eventuali aggiornamenti.