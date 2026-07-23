Paternò, follia sulla Scalinata della Matrice: ragazzi lanciano uno scooter giù dai gradini . LE FOTO

Secondo le segnalazioni, due ragazzi avrebbero spinto il mezzo facendolo precipitare lungo la storica scalinata settecentesca. Le foto documentano lo scooter finito ai piedi dei gradini.

Una bravata tanto assurda quanto pericolosa sarebbe avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio, nel cuore del centro storico di Paternò.

Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, dei ragazzi avrebbero spinto e lanciato uno scooter lungo la storica Scalinata della Matrice, facendolo precipitare per diversi gradini.

Le immagini arrivate in redazione mostrano il mezzo riverso nella parte bassa della scalinata, visibilmente danneggiato dopo la caduta.

Un gesto che, oltre ai danni provocati al mezzo, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie qualora in quel momento qualcuno si fosse trovato lungo il percorso dello scooter.

La Scalinata della Matrice è uno dei luoghi storici più caratteristici di Paternò: risale al Settecento e collega la parte bassa della città con la Collina storica e la chiesa di Santa Maria dell’Alto.

Resta adesso da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e se lo scooter appartenga ai ragazzi o ad altre persone.

Le fotografie documentano comunque il mezzo finito sulla scalinata dopo l'episodio segnalato.

Un gesto incomprensibile che riporta ancora una volta l'attenzione sulla necessità di tutelare e rispettare uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico paternese.