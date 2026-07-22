A.M.A., parte la scelta del nuovo Direttore Generale: 22 candidati e Commissione nominata

Quattro componenti esterni scelti tra Università di Catania e Arma dei Carabinieri. Ora al via la valutazione delle 22 candidature per individuare il nuovo vertice della società.

È stata nominata oggi la Commissione esaminatrice della procedura di selezione pubblica finalizzata all'assunzione del nuovo Direttore Generale di A.M.A. S.p.A. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nell'ambito della procedura di individuazione della figura chiamata a guidare la Società nel percorso di consolidamento e sviluppo aziendale avviato negli ultimi mesi.

Grazie alla collaborazione avviata con l'Università di Catania, la Commissione sarà composta da componenti esterni alla Società, individuati tra personalità di elevato profilo accademico e professionale, in possesso di comprovate competenze nelle materie oggetto della selezione.

La Commissione è così composta:



- Prof. Giuseppe Rossi, Emerito dell'Università di Catania e già Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Idrologia, con funzioni di Presidente;

- Prof. Alessandro Ancarani, Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università di Catania, componente;

- Prof.ssa Eleonora Cardillo, Associata di Economia Aziendale presso l'Università di Catania, componente;

- Col. Carmelo Mirinnino, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, con funzioni di Segretario della Commissione.

La scelta di affidare la valutazione delle candidature a personalità esterne di comprovata esperienza e riconosciuta autorevolezza è finalizzata a garantire il massimo livello di indipendenza, competenza e imparzialità nello svolgimento della procedura selettiva.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il precedente Direttore Generale, A.M.A. S.p.A. ha avviato la procedura di selezione pubblica, pubblicando il relativo avviso sul sito istituzionale della Società e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alla scadenza dei termini sono pervenute 22 candidature, provenienti anche da diverse regioni italiane.

“L'elevato numero di candidature testimonia l'interesse suscitato dal percorso di rilancio intrapreso da A.M.A. S.p.A. e dalla sfida di contribuire alla crescita della Società secondo principi di trasparenza, efficienza e sviluppo. Alla competenza e all'autorevolezza dei componenti della Commissione è affidata una scelta strategica per il futuro dell'Azienda e per il continuo miglioramento dei servizi resi alla comunità”, ha dichiarato l'Amministratore Unico, Ing. Giovanni Parisi.

La Commissione procederà ora alla valutazione delle candidature e allo svolgimento delle prove previste dall'avviso pubblico, secondo le modalità stabilite dal bando e nel rispetto della normativa vigente.