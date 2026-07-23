Paternò, guasti alla rete elettrica: venerdì possibili disservizi anche nell’erogazione dell’acqua

Circa il 50% degli impianti di emungimento idropotabile risulta interessato dai problemi alla rete elettrica. Possibili disagi in alcune zone della città.

PATERNO’ – I problemi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica potrebbero avere conseguenze anche sul servizio idrico nella giornata di venerdì 24 luglio 2026.

A comunicarlo è AMA S.p.A., che segnala la presenza di guasti diffusi alla rete elettrica, imputabili al gestore dell’energia, che stanno interessando circa il 50% degli impianti di emungimento idropotabile.

Per questo motivo, nel corso della giornata di venerdì potrebbero verificarsi temporanei disservizi nella distribuzione dell’acqua in alcune zone di Paternò.

La società precisa che la situazione viene costantemente monitorata e che eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dei guasti e sul servizio idrico saranno comunicati tempestivamente.

Dopo i numerosi problemi alla fornitura di energia elettrica registrati in città nelle ultime ore, dunque, resta alta l’attenzione anche sulle possibili ripercussioni sulla distribuzione dell’acqua.