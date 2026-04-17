CATANIA: IL PROFESSOR VECCHIONI AL METROPOLITAN IL 29 APRILE

Si chiama “Tra il silenzio e il tuono Tour” la tournée di Roberto Vecchioni, titolo anche del suo ultimo lavoro letterario che farà tappa a Catania il prossimo 29 aprile, e a Palermo il 30 aprile. Lo spettacolo, è diviso in due parti, Nella prima Vecchioni presenta i brani del suo ultimo album “L’Infinito”, e nella seconda parte spazio ai brani più classici del suo repertorio, quelli maggiormente noti, e richiesti dai suoi tanti fans. Spazio anche ai tanti monologhi, che raccontano personaggi che hanno battuto il destino e combattuto il male, come ha spiegato lo stesso artista, amato la vita, gli altri e se stessi, attraverso il concetto di infinito. Ad accompagnarlo sul palco, Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso), e Roberto Gualdi (batteria).

Roberto Vecchioni è nato a Milano il 25 giugno 1943 da genitori napoletani. Laureato in lettere all’Università Cattolica di Milano, è stato professore per diversi anni, ed è attualmente docente all’ Università IULM di Milano. Dal 1971 ad oggi ha pubblicato 38 album, da “Parabola” del 1971 a “L’Infinito” del 2018. È l’unico ad avere vinto il Festival di Sanremo, il Festivalbar, il Premio Tenco e il Premio Mia Martini. Diverse anche le opere letterarie che portano la sua firma specie negli ultimi anni, e sta già lavorando ad un nuovo libro. A Sanremo 2024, ha duettato con Alfa, portando sul palco “Sogna Ragazzo Sogna” che ha ricevuto la standing ovation del pubblico. Le due date in Sicilia sono organizzate dalla “Dal Vivo Produzioni”, e alcuni biglietti sono ancora disponibili su TicketOne.

CLICCA QUI PER I BIGLIETTI PER CATANIA DA 46 EURO PIÙ COMMISSIONI

CLICCA QUI PER I BIGLIETTI PER PALERMO DA 40 EURO PIÙ COMMISSIONI