Paternò, doppio furto nella notte: presi di mira due locali

Due attività di ristorazione sarebbero state prese di mira da ignoti nelle ore notturne.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno dei locali riuscendo a portare via i cassetti dei registratori di cassa. Il bottino è attualmente in fase di quantificazione.

Uno degli episodi si sarebbe verificato proprio lungo via Emanuele Bellia, mentre il secondo in una traversa della stessa via. Una dinamica che farebbe pensare a un’azione mirata e concentrata nella stessa zona.

Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali collegamenti tra i due colpi, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Al momento non si esclude nessuna pista.

👉 Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.