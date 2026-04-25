Mascalucia, scaricano rifiuti edili in strada: sorpresi in flagrante dai Carabinieri, due denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, impegnati quotidianamente nei servizi di pronto intervento e controllo del territorio, hanno denunciato due uomini sorpresi mentre abbandonavano rifiuti edili a bordo strada.

L’episodio si è verificato in via Tre Altarelli, nel territorio di Mascalucia, in una zona residenziale caratterizzata dalla presenza di villette e terreni agricoli. Proprio durante un normale servizio di pattugliamento, l’attenzione dei militari è stata attirata da un furgoncino fermo in strada.

Insospettiti, i Carabinieri hanno rallentato per osservare la situazione a distanza e, in pochi istanti, si sono trovati davanti a una scena chiara: i due occupanti del mezzo stavano scaricando rifiuti edili direttamente sul ciglio della strada.

L’intervento è stato immediato. I militari hanno bloccato i due uomini sul posto, sorprendendoli mentre completavano lo sversamento illecito. Si tratta di un 61enne residente a Catania e di un 33enne di Mascalucia, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Nel corso degli accertamenti, al 33enne è stata inoltre ritirata la patente di guida per ulteriori violazioni riscontrate.

L’operazione rientra nei controlli mirati predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare i reati ambientali, fenomeno ancora diffuso e particolarmente dannoso. L’abbandono incontrollato di rifiuti, infatti, oltre a deturpare il territorio, comporta gravi rischi per l’ambiente e per la salute pubblica.

I Carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare comportamenti illeciti, contribuendo così alla tutela del territorio e al rispetto della legalità.