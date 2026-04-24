Paternò, bonus affitto fino a 3.000 euro: domanda scaricabile qui, scadenza 31 luglio
Paternò, bonus affitto fino a 3.000 euro: domanda scaricabile qui, scadenza 31 luglio
Il Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso per l’erogazione del contributo affitto 2026, una misura finanziata dalla Regione Siciliana per sostenere le famiglie nel pagamento del canone di locazione.
Il contributo prevede un importo annuo fino a 3.000 euro per i nuclei familiari ammessi, con un incremento di 200 euro per ogni figlio oltre il primo, con l’obiettivo di aiutare chi vive in abitazioni in affitto sul mercato privato.
Possono presentare domanda i nuclei familiari composti da almeno tre persone, in possesso di specifici requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, residenza in Sicilia da almeno due anni e un ISEE non superiore a 10.000 euro.
È inoltre necessario non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto su immobili e disporre di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo all’abitazione principale, in regola con il pagamento dell’imposta di registro (o in regime di cedolare secca).
Restano esclusi dal beneficio i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelli riguardanti immobili di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2026 esclusivamente al Comune di Paternò, tramite protocollo o PEC, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Alla richiesta dovranno essere allegati documento di identità, attestazione ISEE aggiornata, contratto di affitto e ricevute di pagamento.
Sarà la Regione Siciliana a stilare una graduatoria sulla base dell’ISEE, in ordine crescente, individuando i beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Comune provvederà successivamente all’erogazione dei contributi agli aventi diritto.
È importante sottolineare che l’erogazione del contributo non è automatica, ma dipende dallo stanziamento regionale disponibile.
Una misura particolarmente attesa, che rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie di Paternò alle prese con il caro affitti e le difficoltà economiche degli ultimi anni.