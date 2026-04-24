🔴 AGGIORNAMENTO. Allarme bomba a Catania, intervento degli artificieri: dispositivo disinnescato, verifiche in corso

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23 – Secondo le informazioni in nostro possesso, gli artificieri sarebbero intervenuti su un dispositivo sospetto, procedendo al disinnesco. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sulla reale natura dell’ordigno. L’intervento si è concluso senza conseguenze per persone o cose. Restano in corso le verifiche delle autorità competenti.

CATANIA – Scatta l’allarme bomba nella serata di oggi nella zona industriale di Catania, nei pressi di una sede riconducibile a Poste Italiane. La segnalazione ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza.

Al momento le informazioni disponibili sono ancora limitate e frammentarie. Sul posto risultano presenti un equipaggio del 118, intervenuto in via precauzionale, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza dell’area. Si attende l’arrivo degli artificieri per le verifiche del caso.

La situazione ha comportato l’immediata sospensione delle attività e l’attivazione delle procedure di sicurezza previste.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare l’allarme: potrebbe trattarsi di un oggetto sospetto o di una segnalazione ritenuta attendibile dalle autorità. Al momento non vi sono conferme sulla presenza di un ordigno.

L’area interessata è stata isolata per motivi di sicurezza, con possibili ripercussioni sulla viabilità nella zona industriale. Le operazioni sono in corso per accertare la natura dell’allarme e garantire la sicurezza.

Al momento non si registrano feriti né evacuazioni ufficialmente confermate. La situazione resta in evoluzione e costantemente monitorata.

🔴 Notizia in aggiornamento

Seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.