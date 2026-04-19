Pavia, 25enne siciliano accoltellato a morte: caccia al branco dopo la lite nella notte

Dramma nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile a Pavia, dove un giovane di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate nel parcheggio dell’area Cattaneo, a ridosso del centro cittadino. La vittima, originaria di Favara, è deceduta poco dopo il ricovero al Policlinico San Matteo, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne si trovava insieme ad alcuni amici, di ritorno da una serata in un locale, quando sarebbe scoppiata una lite con un altro gruppo di persone. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alla violenza.

Nel corso della colluttazione, uno degli aggressori avrebbe estratto un’arma – probabilmente un coltello o, secondo le prime ipotesi investigative, un cacciavite – colpendo mortalmente il giovane al collo. Un amico della vittima è rimasto ferito all’addome ed è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Subito dopo l’aggressione, il gruppo si è dato alla fuga. La polizia ha avviato una caccia agli aggressori e sta analizzando ogni elemento utile per risalire alla loro identità. Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’area Cattaneo, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’omicidio o la fuga dei responsabili.

Chi era Gabriele Vaccaro

Gabriele Vaccaro era un giovane di origini siciliane, trasferitosi da tempo nel Nord Italia. Viveva tra Broni e Stradella, dove lavorava. Al momento non emergono ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità pavese, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne. Gli investigatori continuano a lavorare senza sosta per fare piena luce su quanto accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di un delitto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato per futili motivi.

Le indagini sono in pieno svolgimento.