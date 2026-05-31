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Belpasso, tornano le foto-trappole contro gli incivili: riparte la “caccia agli zozzoni”

Il sindaco annuncia nuovi controlli contro l’abbandono dei rifiuti: a coordinare le attività sarà il vicesindaco Gaetano Campisi.

A cura di Redazione
31 maggio 2026 09:07
Belpasso, tornano le foto-trappole contro gli incivili: riparte la “caccia agli zozzoni” -
Belpasso
Dintorni
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Il sindaco di Belpasso ha annunciato il ritorno della cosiddetta “caccia agli zozzoni”, rilanciando l’attività di controllo contro l’abbandono illecito dei rifiuti attraverso l’utilizzo delle foto-trappole.

L’annuncio è arrivato con un post pubblicato sui social, nel quale il primo cittadino ha ricordato come Belpasso fosse stato tra i primi Comuni in Italia, già nel 2015, ad adottare questo sistema di videosorveglianza ambientale, attirando all’epoca l’attenzione della stampa nazionale e delle televisioni.

“Abbiamo ripreso una vecchia e buona pratica”, ha scritto il sindaco, sottolineando la volontà dell’amministrazione di contrastare con maggiore decisione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle strade e nelle periferie del territorio comunale.

Nel messaggio pubblicato online viene anche evidenziato come l’obiettivo non sia soltanto sanzionare i responsabili, ma soprattutto lanciare un segnale educativo e deterrente. “Colpirne uno per educarne cento non è la soluzione ma sicuramente aiuta”, si legge nel post.

A seguire le attività operative sarà il vicesindaco Gaetano Campisi, che coordinerà i controlli sul territorio insieme agli organi competenti.

L’iniziativa punta a tutelare il decoro urbano e a contrastare comportamenti che continuano a creare degrado e disagi per i cittadini rispettosi delle regole.

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