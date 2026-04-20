Pedara, droga in casa e tentativo di disfarsene nel wc: arrestata una donna, denunciato il compagno

I Carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio e di Acireale, sulla scorta di una pregressa attività info-investigativa che convogliava i sospetti di un’attività di spaccio “casalinga”, assieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno raggiunto un’abitazione nel centro di Pedara.

Al riguardo, dopo aver predisposto un monitoraggio da parte di militari dell’Arma in abiti borghesi, altri militari in divisa si sono posizionati in una zona defilata rispetto all’abitazione, in modo da poter intervenire velocemente in caso di necessità.

Dopo qualche minuto, a metà mattinata, i Carabinieri si sono presentati alla porta di ingresso che è stata aperta da un uomo, identificato poi per un 52enne sospettato di avere intrapreso attività illegali in casa. Durante le fasi di accesso il 52enne, informato che a breve sarebbe iniziata una perquisizione, ha riferito che nell’appartamento era presente anche la compagna, 38enne. I militari, nella circostanza, hanno constatato che la donna si era chiusa in bagno e che, nonostante gli inviti ad aprire la porta, non era intenzionata a uscire.

Avuto comunque accesso al bagno, i Carabinieri hanno accertato che nel wc vi erano ancora tracce e residui di cocaina e una bustina di plastica vuota che galleggiava. Alla donna è stato trovato un involucro con 16 grammi di cocaina che ancora teneva in una mano, mentre, 7 grammi di marijuana erano nascosti dietro a un flacone di detersivo, su una mensola.ù

Le operazioni di ricerca hanno dato modo di recuperare anche una bilancia di precisione perfettamente funzionante e 5.350 euro in contanti, nascosti sotto un tavolino di legno nel soggiorno. Nella stessa stanza, nascosti sotto un vaso di terracotta, c’erano altri 1.300 euro. E ancora, su un mobile all’ingresso, sono state trovate delle pistole giocattolo prive di tappo rosso e una balestra di libera vendita.

Lo stupefacente e il denaro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 58enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la 38enne è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lei gli arresti domiciliari.

19 Aprile 2026