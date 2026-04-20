Sicilia, caldo fino a 26°C ma cambia tutto questa settimana: temperature in calo

Dura poco l’assaggio d’estate in Sicilia. Dopo la giornata calda di ieri, tra mercoledì e giovedì l’Isola vivrà un vero ribaltone meteo, con un crollo termico netto nel giro di poche ore.

Nella giornata di mercoledì si registreranno valori in quota fino a +13/+14°C a 850 hPa, condizioni che porteranno temperature al suolo tipicamente estive, con picchi oltre i 25 gradi soprattutto nelle zone interne.

Ma già dal pomeriggio di giovedì arriverà aria decisamente più fresca: le temperature in quota scenderanno fino a +4/+5°C (anche inferiori secondo il modello ECMWF), riportando un clima più simile all’autunno. Attesi anche venti in rinforzo e una maggiore instabilità.

E non finisce qui. Da lunedì 20 aprile si aprirà una fase più irrequieta anche sulla Sicilia: niente maltempo diffuso, ma più nuvole, variabilità e qualche rovescio sparso, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi.

Secondo le indicazioni dell’Aeronautica Militare, nella settimana le precipitazioni sull’Isola dovrebbero restare nella norma o leggermente inferiori, mentre le temperature si manterranno su valori miti, senza eccessi ma comunque sopra la media stagionale.

In sintesi: il caldo non sparisce del tutto, ma lascia spazio a un contesto più instabile e meno prevedibile.

Uno sguardo al medio termine lascia comunque spazio a un cauto ottimismo: in vista del Festa della Liberazione, l’alta pressione potrebbe tornare protagonista, riportando sole e temperature più gradevoli anche sulla Sicilia.

👉 Tradotto: meglio non farsi ingannare da questi giorni quasi estivi. Il cambio degli armadi può aspettare.